وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ينددون بهجوم إسرائيل على قطر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين (رويترز) – ندد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على الدوحة في التاسع من سبتمبر أيلول قائلين إن القصف الذي استهدف قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) انتهك سيادة قطر وينذر بمزيد من التصعيد.

وكتبوا في بيان صدر يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الهجوم “يُشكل هذا التصرف خطرا جسيما على التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. نُعبر عن تضامننا مع قطر وندعم تماما الدور المهم الذي لا تزال تلعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

