وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان التعاون في واشنطن

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(رويترز) – قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في منشور على موقع إكس إنه ناقش مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في واشنطن سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية والدولية.

وكتب قائلا “أكدنا خلال اللقاء روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وبحثنا سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، واستعرضنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار”.

تأتي الزيارة بعد أن استضافت المملكة في الآونة الأخيرة مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا واستعادة العلاقات الثنائية بشكل عام.