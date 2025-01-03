وزيرا خارجية الإمارات وأوزبكستان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف العلاقات الثنائية ومسارات التعاون في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ الوزيرين استعرضا “عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي في عدة قطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

هت/الح