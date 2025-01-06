وزيرا خارجية الإمارات وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات

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دبي (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بحث تعزيز العلاقات “الأخوية” مع سوريا خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الإمارات اليوم الاثنين.

وبحث الوزيران أيضا التطورات الشاملة في سوريا منذ إطاحة المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وذكرت (وام) أن وزير الخارجية الإماراتي كرر دعم بلاده لاستقلال سوريا وسيادتها.

وحضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد فاضل المزروعي.

والإمارات محطة في ثاني جولات الشيباني خارج البلاد، وكان الشيباني زار قطر في وقت سابق من الجولة وسيزور الأردن بعد ذلك. ونقل حسابه على منصة إكس عنه قوله إن الزيارات تستهدف “دعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

وقام الشيباني بأول زيارة له خارج البلاد إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث ناقش المسؤولون السعوديون معه أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.