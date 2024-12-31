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وزيرا خارجية سوريا ومصر يبحثان السلام الإقليمي

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يوم الثلاثاء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي ناقشا فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وكتب على منصة إكس “سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة وأن مصر وسوريا يجمعها تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أكد “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، ودعا جميع الأطراف إلى “دعم الاستقرار فى سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها”.

كما أكد وزير الخارجية المصري على أهمية أن “تتسم عملية الانتقال السياسي فى سوريا بالشمولية”، وعلى ضرورة أن “تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعى والدينى والطائفى والعرقى داخل سوريا”.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

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