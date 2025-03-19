وزيرة ألمانية: استئناف القتال في غزة يهدد جهود الدول العربية الإيجابية

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برلين (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إن استئناف القتال في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يهدد جهود السلام التي تبذلها الدول العربية.

وأضافت بيربوك في بيان، قبيل زيارتها إلى لبنان لمناقشة الصراع، “استئناف القتال… يهدد الجهود الإيجابية التي تبذلها الدول العربية، التي تسعى معا إلى مسار سلمي لغزة، خالية من حماس”. ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.