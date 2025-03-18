وزيرة الخارجية الألمانية تعبر عن صدمتها إزاء الضربات الإسرائيلية على غزة

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برلين (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الثلاثاء إن انتهاء وقف إطلاق النار في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمرٌ يدعو للقلق البالغ.

ودعت إلى استئناف محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فورا وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقالت بيربوك في برلين “صور الخيام المحترقة في مخيمات اللاجئين صادمة. أشدد على أن القانون الدولي يتضمن مبدأ التناسب، حتى في حالة الدفاع عن النفس”.

وأضافت “أناشد الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، (لاستخدام) نفوذها في المنطقة”.