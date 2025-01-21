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وزير إسرائيلي يرحب بقرار ترامب إلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي رسالة إلى ترامب يوم الثلاثاء وصف سموتريتش المؤيد للاستيطان القرار بأنه “تعبير عن ارتباطكم العميق بالشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا”.

ويمثل قرار ترامب تراجعا عن إجراء سياسي رئيسي اتخذته إدارة بايدن بفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات من المستوطنين الإسرائيليين، إذ تم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وقال سموتريتش “هذه العقوبات تشكل تدخلا أجنبيا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وتقوض المبادئ الديمقراطية والعلاقة المتبادلة بين البلدين الصديقين”.

وأضاف أن إسرائيل تتطلع إلى “استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمنها القومي، وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين بعد أن حثت إدارة بايدن مرارا الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتطرفين على أفعال تعتقد واشنطن أنها أعاقت الآمال في حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومنذ حرب عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن، التي يريد الفلسطينيون أن تكون النواة لدولتهم المستقلة. وتبني إسرائيل هناك مستوطنات يهودية تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتشير إلى روابط تاريخية ودينية بالأرض.

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