وزير التجارة الأميركي المقترح يدافع عن الرسوم الجمركية الشاملة

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اعتبر المرشح لمنصب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن على الولايات المتحدة الأربعاء الاعتماد أكثر على الرسوم الجمركية الشاملة عوض الرسوم المفروضة إلى سلع بعينها، حتى يحظى أكبر اقتصاد في العالم “بمعاملة أفضل” من شركائه.

وقال لوتنيك في جلسة للتصديق على تعيينه أمام مجلس الشيوخ “وجهة نظري التي ناقشتها مع الرئيس (دونالد ترامب)، هي اتباع نهج لكل دولة” بدلا من نهج لكل منتج.

وأضاف “يجب أن نتحرك لتجعل الولايات المتحدة الأوضاع أكثر عدالة. تعرضنا لمعاملة سيئة جدا في بيئة التجارة العالمية، حيث تفرض كل البلدان تعريفات جمركية أعلى، أو حواجز غير جمركية (معايير ولوائح تجعل استيراد المنتجات أكثر تعقيدا)”.

وكرر هوارد لوتنيك مواقف لترامب بشأن علاقات الولايات المتحدة التجارية، لافتا إلى أن الدول الأخرى تعامل بلاده “بشكل سيء جدا”.

وقال “يجب أن نُعامل بشكل أفضل، ويجب أن نعامل باحترام، ويمكننا استخدام الرسوم الجمركية لفرض المعاملة بالمثل والعدالة والاحترام”.

ورفض فكرة أن فرض رسوم جمركية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم ووصفها بأنها “سخيفة”.

وقال لوتنيك “قد تشهد بعض المنتجات ارتفاعا في الأسعار، ولكن ليس كلها، ولن يكون ذلك تضخميا. الدولتان اللتان تفرضان أكبر قدر من التعريفات الجمركية هما الهند والصين، لديهما أكبر قدر من التعريفات الجمركية، ولكنهما لا تعانيان من التضخم. ومن السخافة الاعتقاد بأن التعريفات الجمركية تؤدي إلى التضخم”.

لكنه تعهد بالعمل على الحد من التأثير المحتمل للرسوم على قطاعات معينة، مثل الزراعة والصناعة خصوصا في حال اتخاذ شركاء الولايات المتحدة التجاريين إجراءات انتقامية.

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