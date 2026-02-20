وزير الخارجية: مقترح إيران المقابل قد يكون جاهزا في غضون أيام

3دقائق

واشنطن 20 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائيا خلال المحادثات النووية التي جرت في جنيف هذا الأسبوع، ولم تعرض إيران تعليقه، وعبر عن توقعاته بتقديم مسودة مقترح مقابل في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وأردف يقول في مقابلة مع قناة إم.إس ناو الإخبارية “لم نعرض أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم)، ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيا”.

وأضاف “ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا إلى الأبد”.

وذكر أنه سيتم اتخاذ “إجراءات لبناء الثقة” من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلميا في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الموعد الذي ستقدم فيه إيران مقترحها المقابل للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق دبلوماسي قريب جدا وأنه يمكن إبرامه “في فترة زمنية قصيرة جدا”.

وتوقع أن تكون مسودة مقترح إيراني مقابل جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام كي يراجعها كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن المحتمل إجراء المزيد من المحادثات الأمريكية الإيرانية في غضون أسبوع تقريبا.

ولم يعلق ممثلو البيت الأبيض على تصريحات عراقجي حتى الآن.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران أمس الخميس مهلة لمدة تترواح بين 10 أيام و15 يوما للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة “أمور سيئة للغاية”، وذلك وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط أثارت مخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وقال عراقجي إن الخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق.

ونقل جو سكاربورو مراسل القناة الذي أجرى المقابلة عن مسؤول في إدارة ترامب لم يكشف عن اسمه قوله ردا على تصريحات وزير الخارجية إن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا نظرائهم الإيرانيين بأن موقف ترامب هو رفض تخصيب اليورانيوم.

لكن المسؤول نقل عن الفريق الأمريكي القول إن العبء يقع على عاتق طهران إذا اعتقد مسؤولوها أن بإمكانهم تقديم مقترح مقابل يحدد الضمانات التي ستوضع لإثبات أن برنامج إيران النووي سيخصص لأغراض الطاقة.

وأضاف سكاربورو أن المسؤول قال للقناة إن المفاوضين الأمريكيين طلبوا أيضا تقديم مقترح مفصل في غضون أسبوع.

(تغطية صحفية سوزان هيفي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )