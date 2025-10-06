The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الألماني يتوجه لإسرائيل ويشيد بالمحاولات الجارية لإنهاء حرب غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فرانكفورت (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الاثنين إن المحادثات الجارية لإنهاء حرب غزة هي الأكثر بعثا على التفاؤل منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

وذكر الوزير لتلفزيون إيه.آر.دي الألماني العام قبل التوجه إلى إسرائيل “لأول مرة منذ عامين، لا يقتصر الأمر على مجرد وقف لإطلاق النار، بل على حل سياسي قابل للتطبيق”.

وأضاف “تتبادل الأطراف الفاعلة الإسرائيلية والعربية والفلسطينية الآن أفكارها حول كيف يمكن أن تمضي الأمور في قطاع غزة”.

ووصل مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى مصر يوم الأحد قبيل محادثات مع إسرائيل تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ووفقا للسفارة الألمانية، من المقرر أن يدلي فاديفول بكلمة في تل أبيب في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية)

