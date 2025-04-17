وزير الخارجية الأميركي في باريس لإجراء محادثات بشأن الملف الأوكراني

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يزور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باريس الخميس لإجراء مباحثات حول النزاع في أوكرانيا خصوصا، في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا في خضم مرحلة توتر مع واشنطن.

ويرافق روبيو في زيارته الموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو.

وستكون هذه ثالث زيارة لروبيو إلى أوروبا منذ توليه منصبه، بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن واجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في آذار/مارس.

منذ عودته إلى البيت الأبيض يمارس دونالد ترامب ضغوطا كبيرة على حلفائه الأوروبيين. فإلى جانب الرسوم الجمركية يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة ولا سيما على صعيد حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وستكون الحرب في أوكرانيا التي بدأت بغزو روسي في شباط/فبراير 2022، موضوع المباحثات الرئيسي في باريس. وقد وعد ترامب بإنهاء هذه الحرب. لكن بعدما أعاد الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه المحادثات التي بوشرت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف، صعوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو وويتكوف وهو المبعوث الخاص للرئيس الأميركي في هذه المحادثات، سيجريان لقاءات “من أجل التقدم على صعيد هدف الرئيس ترامب المتمثل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ووقف القتل”.

وفي تعليق على القصف الروسي الأحد على مدينة سومي الأوكرانية الذي أوقع 35 قتيلا مدنيا على الأقل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء إن “فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة أن وحشيته لا حدود لها وأنه لا ينوي وقف إطلاق النار في حين وافقت أوكرانيا عليه منذ أكثر من شهر ويجب تاليا إرغامه على القبول”.

– النووي الإيراني –

وقال بارو إن فرنسا تعمل على “توفير الشروط لوقف إطلاق النار ولا سيما شروط التحقق” من احترامه.

والاثنين بعد ثلاثة أيام على لقاء جديد مع فلاديمير بوتين، أكد ويتكوف أن المحادثات “على وشك “السماح بتحقيق تقدم.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فران برس بأن المحادثات في وزارة الخارجية ستشمل أيضا الوضع في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني.

وجرت محادثات نادرا ما تحصل بين طهران وواشنطن حول برنامج إيران النووي السبت الماضي في سلطنة عمان ويتوقع أن تجرى جولة جديدة السبت في روما بوساطة عُمانية أيضا.

وشارك الأوروبيون بشكل كبير في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي المبرم مع الإيرانيين في العام 2015 إلا ان الدول الأوربية المعروفة بمجموعة إي3 التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مستبعدة عن المحادثات راهنا وتكتفي بدور المراقب.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء في مقابلة مع صحيفة “لوموند” من أن الوقت يداهم للتوصل إلى اتفاق لأن طهران “ليست بعيدة” عن تطوير سلاح نووي.

وتشتبه دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، منذ أمد بأن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض مدنية سلمية.

وفيما يزور روبيو باريس، يجري وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو مباحثات الخميس في واشنطن مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

بور-سفا/غ ر/غد