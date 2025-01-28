وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الإثنين أنّ الوزيرين ناقشا “عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الثقافية والاقتصادية”.

هت/لين