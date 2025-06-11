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وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأميركي

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في إطار زيارة عمل يجريها عبدالله بن زايد إلى واشنطن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأوردت “وام” أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتطرق الوزيران إلى الزيارة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى الإمارات في أيار/مايو، وما أثمرت من نتائج مهمة عكست عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بحسب “وام”. وأكّد عبدالله بن زايد أن الولايات المتحدة تُعد حليفا استراتيجيا مهمّا للإمارات.

م ل/لين

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