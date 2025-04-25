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وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الفرنسي في أبوظبي

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التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس في أبوظبي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أن اللقاء “بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأكّد عبدالله بن زايد أن الإمارات وفرنسا “تربطهما علاقات تاريخية عميقة”، مضيفا أن “مسارات التعاون الثنائي تشهد نموا وتطورا مستدامين في المجالات كافة التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة”، بحسب الوكالة.

وأورد البيان أن الطرفين ناقشا “مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز السلام والاستقرار، وصون السلم والأمن الدوليين”. كما حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري.

بور/الح

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