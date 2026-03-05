وزير الخارجية الإيراني: أمريكا ستندم على استهداف الفرقاطة دينا

دبي 5 مارس آذار (رويترز) – قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس على موقع إكس إن الولايات المتحدة ضربت الفرقاطة الإيرانية دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحارا في المياه الدولية ودون سابق إنذار.

وأضاف “ستندم الولايات المتحدة بشدة على تلك السابقة التي أرستها”.

وقصفت غواصة أمريكية الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.

(تغطية صحفية جنى شقير والولي الولي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)