وزير الخارجية الإيطالي يستدعي السفير الإسرائيلي بشأن واقعة في جنين

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روما (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأربعاء إنه سيتم استدعاء سفير إسرائيل لدى روما إلى وزارة الخارجية للحصول على توضيح بشأن واقعة في وقت سابق من اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب من عدة دول، من بينها إيطاليا، اضطرت إلى الفرار للاحتماء خلال زيارة إلى جنين بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار في الهواء لتحذيرهم من أجل الابتعاد.