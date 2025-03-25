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وزير الخارجية التركي يزور واشنطن سعيا لرفع عقوبات أمريكية عن أنقرة

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أنقرة/واشنطن (رويترز) – سيطلب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من مسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا والسماح للبلاد بالعودة إلى برنامج للطائرات المقاتلة في وقت تسعى فيه أنقرة إلى إعادة توطيد علاقتها بالولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يجتمع فيدان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بعد أيام من مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفها أحد كبار مساعدي ترامب بأنها “نقطة تحول”.

وتأتي زيارة فيدان في وقت حرج لأردوغان بعد حبس منافسه السياسي الأبرز ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.

وتدهورت الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا في السنوات القليلة الماضية مع اتساع الخلاف بين الحليفين القديمين.

وحافظت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على مسافة من تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بسبب مما اعتبرته علاقات وطيدة مع روسيا.

وتتطلع تركيا إلى روابط أكثر مع واشنطن في عهد ترامب الذي ينظر إلى موسكو بإيجابية أكبر. وتخطط أيضا للاستفادة من العلاقة الشخصية بين الزعيمين.

وقال مصدر دبلوماسي تركي طلب عدم ذكر اسمه إن فيدان سيؤكد خلال اجتماعاته على أهمية مناقشة العمل على رفع العقوبات وعودة أنقرة إلى برنامج المقاتلات الأمريكية (إف-35).

وتجاهل ترامب في البداية نصيحة مساعديه بفرض عقوبات على تركيا بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400) في 2019، قبل أن يتخذ تلك الخطوة في 2020.

كما أدى حصول أنقرة على المنظومة الروسية إلى استبعاد تركيا من برنامج تصنيع وشراء المقاتلات الأمريكية (إف-35).

وتقول أنقرة إن استبعادها ظالم وغير قانوني وطالبت بالعودة إلى البرنامج أو استرداد استثماراتها فيه.

وقالت مصادر مطلعة إن المكالمة الهاتفية بين أردوغان وترامب قد تجلب زخما إيجابيا للمحادثات في الأيام المقبلة رغم عدم تقديم أي وعود.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون “أجرى الرئيس محادثة رائعة مع أردوغان قبل يومين. يمكنني وصفها بأنها نقطة تحول”.

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