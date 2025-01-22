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وزير الخارجية السعودي يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما

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بيروت (رويترز) – يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبنان يوم الخميس في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاما، وذلك في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها في بلد يتضاءل فيه النفوذ الإيراني.

وتعكس زيارة الوزير السعودي التحولات السياسية الهائلة في لبنان منذ الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في الحرب التي دات بينهما العام الماضي، ومنذ أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل بالرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019 ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.

وقال الأمير فيصل في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء الماضي إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئا إيجابيا للغاية. وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة “في المستقبل غير البعيد”.

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