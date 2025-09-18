The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية السوري يصل إلى واشنطن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دمشق (رويترز) – وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن يوم الخميس، في أول زيارة رسمية لمسؤول بهذا المستوى منذ أكثر من 25 عاما، في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهودا سياسية مؤيدة لدمشق وترفع العقوبات وتتوسط بين الحكام الإسلاميين الجدد لسوريا وإسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن السناتور الأمريكي لينزي جراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة مع مشرعين أمريكيين لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده. وأكد مصدران مطلعان لرويترز الزيارة.

وتأتي الزيارة في وقت جرى فيه تسريح بعض من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا بشكل مفاجئ، فيما تسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتتوسط الولايات المتحدة أيضا بين إسرائيل وسوريا. وقال الشرع، الذي من المقرر أن يزور نيويورك الأسبوع المقبل لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ مشددة على سوريا منذ عام 2011 بعد أن قمع الرئيس السابق بشار الأسد، حليف إيران وروسيا، الاحتجاجات ضده مما أشعل فتيل حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما.

وبعد أن أطاحت قوات المعارضة بالأسد في حملة مباغتة في ديسمبر كانون الأول 2024، تعمل واشنطن ودمشق على توطيد العلاقات. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحرك لرفع العقوبات بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في مايو أيار.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

