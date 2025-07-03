وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأمريكية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الخارجية المصرية في بيان يوم الخميس أن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات التي من المتوقع أن تشهدها سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا خلال اتصالهما مساء يوم الأربعاء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا، وتناولا “الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية”.

وجدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر “لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة التي عانت منها لسنوات.

وأطاح مسلحون من المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول. وتتخذ السلطات الجديدة منذ ذلك الحين خطوات لاستئناف العلاقات الدولية.