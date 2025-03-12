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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى قطر لمتابعة مخرجات القمة العربية

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي توجه يوم الأربعاء إلى قطر لمتابعة مخرجات القمة العربية غير العادية والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واستضافت مصر القمة العربية غير العادية في الرابع من مارس آذار فيما استضافت السعودية الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في السابع من الشهر ذاته.

ولم تذكر الخارجية المصرية جدول الزيارة أو مدتها.

وتبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

وتأتي الخطة ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعا للاستقرار بشدة.

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