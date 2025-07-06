The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الخزانة الأميركي يدعو ماسك للتركيز على شركاته بدل السياسة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد إيلون ماسك بعد أن أعلن الملياردير تأسيس حزب سياسي، معتبرا أن على رئيس تيسلا وسبيس إكس التركيز على شركاته بدل السياسة.

وأعلن ماسك المولود في جنوب إفريقيا والذي تحول من حليف إلى خصم للرئيس دونالد ترامب، السبت تأسيس “حزب أميركا” لتحدي ما أسماه “نظام الحزب الواحد” في الولايات المتحدة.

وعندما سألته شبكة “سي إن إن” عما إذا كانت خطوة ماسك قد أزعجت إدارة ترامب، قدم بيسنت انتقادا ضمنيا لأغنى شخص في العالم.

وقال وزير الخزانة “أعتقد أن مجالس الإدارة في شركاته المختلفة أرادت عودته لإدارة تلك الشركات، وهو أفضل في هذا المجال من أي شخص آخر”.

وأضاف “لذلك أتصور أن أعضاء مجالس الإدارة لم يعجبهم إعلان الأمس وسيشجعونه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية”. 

ورأى بيسنت أن مبادئ “إدارة الكفاءة الحكومية” التي قادها ماسك لعدة أشهر في سياق حملة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي والوظائف العامة، كانت “تحظى بشعبية كبيرة”.

لكنه تابع “أعتقد أنه إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فإن إيلون لم يكن كذلك” يحظى بنفس الشعبية.

كان ماسك وترامب قريبين جدا في السابق، والملياردير هو المانح الأكبر لحملة الجمهوري الرئاسية لعام 2024.

لكن الرجلين دخلا في خلاف علني بشأن الميزانية الضخمة التي اقترحها الرئيس، وقال ماسك إنها ستفاقم الدين العام الأميركي.

وتعهد الملياردير الذي حصل على الجنسية الأميركية عام 2002 بذل كل ما في وسعه لإطاحة المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون.

غادر إيلون ماسك “إدارة الكفاءة الحكومية” في أيار/مايو للتركيز بشكل كامل على شركاته، بعدما تراجعت مبيعات تيسلا وصورتها خصوصا بسبب عمله مع دونالد ترامب.

واعتبر دان إيفز المحلل المالي في شركة ويدبوش وهو داعم لشركة تيسلا منذ فترة طويلة وشجع ماسك على التنحي عن قيادة “إدارة الكفاءة الحكومية”، إن تأسيس حزب سياسي خطوة خاطئة.

وقال إيفز إن “انخراط ماسك في السياسة بشكل أعمق ومحاولته الآن مواجهة المؤسسة (الحاكمة) في العاصمة هو الاتجاه المعاكس تماما للاتجاه الذي يريد مستثمرو/مساهمو تيسلا أن يتخذه خلال هذه الفترة الحرجة في مسيرة تيسلا”.

وأضاف المحلل “بينما سيدعمه أنصاره الأساسيون في كل منعطف مهما كانت الظروف، هناك شعور أوسع بالإرهاق لدى العديد من مستثمري تيسلا من مواصلة ماسك الانغماس في المسار السياسي”.

وقدّر إيفز أن “الارتياح الأولي” بين مساهمي تيسلا بعد مغادرة ماسك الإدارة الأميركية “اتخذ منعطفا نحو الأسوأ”.

يلم/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات الكتل السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأصبح التنقل بينها أكثر تعقيدًا.

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية