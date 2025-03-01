وزير الخزانة الأميركي يقترح على كندا والمكسيك فرض رسوم مماثلة على الصين

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اقترح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على كندا والمكسيك أن تفرضا نفس الرسوم الجمركية التي حددتها الولايات المتحدة على السلع الصينية، ملمحا الى أن ذلك قد يعفي أوتاوا من القيود الجمركية لواشنطن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من كندا والمكسيك، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الرابع من آذار/مارس.

وفي هذا التاريخ أيضا، ستبدأ الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كان ترامب أعلنها في مطلع شباط/فبراير.

وقال بيسنت لقناة بلومبرغ “أعتقد أن الحكومة المكسيكية قدمت اقتراحا جيدا للغاية، وهو احتمال مطابقة رسومنا الجمركية مع الصين”.

وأضاف “ستكون لفتة جيدة لو قام الكنديون بذلك أيضا”.

وفي ضوء ذلك “يمكننا أن نشكّل حصنا لأميركا الشمالية في مواجهة طوفان الواردات الصينية”، بحسب الوزير.

بيس/ريم/كام