The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الدفاع الأمريكي: لم تتغير الأهداف في إيران منذ اليوم الأول

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 19 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الخميس إن أهداف الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تتغير منذ بدء الضربات في 28 فبراير شباط.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، شنت الولايات المتحدة حتى الآن غارات على سبعة آلاف هدف داخل إيران، وضربت أكثر من 40 سفينة إيرانية لزرع الألغام و11 غواصة.

وأضاف هيجسيث للصحفيين “أهدافنا، التي حددها لنا مباشرة رئيسنا الذي يضع أمريكا أولا، لا تزال كما كانت في اليوم الأول تماما”.

وتابع “هذه ليست أهداف وسائل الإعلام، ولا أهداف إيران، ولا أهداف جديدة. أهدافنا – لم تتغير، وهي على المسار الصحيح ووفقا للخطة”. وقضى عدة دقائق في بيانه الافتتاحي في انتقاد الصحافة.

وأوضح هيجسيث للصحفيين أن الأهداف لا تزال تتمثل في تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية وسلاح البحرية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الجيش الأمريكي لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف، وإن الولايات المتحدة تضرب عميقا داخل الأراضي الإيرانية كل يوم.

(تغطية صحفية فيل ستيوارت وإدريس علي وكاثرين جاكسون – إعداد محمد علي فرج وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية