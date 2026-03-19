وزير الدفاع الأمريكي: لم تتغير الأهداف في إيران منذ اليوم الأول

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 19 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الخميس إن أهداف الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تتغير منذ بدء الضربات في 28 فبراير شباط.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، شنت الولايات المتحدة حتى الآن غارات على سبعة آلاف هدف داخل إيران، وضربت أكثر من 40 سفينة إيرانية لزرع الألغام و11 غواصة.

وأضاف هيجسيث للصحفيين “أهدافنا، التي حددها لنا مباشرة رئيسنا الذي يضع أمريكا أولا، لا تزال كما كانت في اليوم الأول تماما”.

وتابع “هذه ليست أهداف وسائل الإعلام، ولا أهداف إيران، ولا أهداف جديدة. أهدافنا – لم تتغير، وهي على المسار الصحيح ووفقا للخطة”. وقضى عدة دقائق في بيانه الافتتاحي في انتقاد الصحافة.

وأوضح هيجسيث للصحفيين أن الأهداف لا تزال تتمثل في تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية وسلاح البحرية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الجيش الأمريكي لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف، وإن الولايات المتحدة تضرب عميقا داخل الأراضي الإيرانية كل يوم.

(تغطية صحفية فيل ستيوارت وإدريس علي وكاثرين جاكسون – إعداد محمد علي فرج وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)