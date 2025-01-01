وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت يستقيل من الكنيست

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يوم الأربعاء إنه استقال من البرلمان (الكنيست) بعد أن اتخذ في كثير من الأحيان خطا مستقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف في الحكومة.

وأقال نتنياهو جالانت من الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني بعد خلافات بينهما على مدى أشهر تتعلق بطريقة إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، لكنه احتفظ بمقعده كعضو منتخب في الكنيست.

وقال جالانت في بيان نقله التلفزيون “مثلما هو الحال في ساحة المعركة، أصبح الحال في الخدمة العامة. هناك لحظات يجب فيها على المرء أن يتوقف ويقيم ويختار اتجاها من أجل تحقيق الأهداف”.

كان جالانت قد خالف كثيرا نتنياهو وحلفاءه في ائتلاف الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية، بسبب أمور منها الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) من الخدمة في الجيش وهي قضية ساخنة في إسرائيل.

وفي مارس آذار 2023، أقال نتنياهو جالانت بعدما طالب بوقف خطة حكومية مثيرة للجدل الشديد لتقليص صلاحيات المحكمة العليا. وأثارت إقالته احتجاجات جماهيرية مما دفع نتنياهو للتراجع.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق جالانت ونتنياهو، إلى جانب قيادي في حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة. وترفض إسرائيل قرار المحكمة بشأن جالانت ونتنياهو.