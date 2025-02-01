وزير الدولة الإماراتي يلتقي رئيس رواندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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التقى وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في العاصمة كيغالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

ونقل الشيخ شخبوط تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبيه إلى الرئيس كاغامي، “متمنين لجمهورية رواندا وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار”.

واستعرض الشيخ شخبوط خلال اللقاء “الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات المختلفة”، وأكد وكاغامي “أهمية الشراكة القائمة وحرص قيادتي البلدين المشترك على دفع التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المتبادلة”.

هت/الح