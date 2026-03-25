The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير المالية الألماني يندد بسياسات ترامب “الخاطئة” وتداعياتها على الاقتصاد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

انتقد وزير المالية الألماني الأربعاء “السياسات الخاطئة” للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي قد تثير صدمة نفطية جديدة، مندّدا بالمجموعات النفطية التي تستغلّ الوضع.

وقال لارس كلينغبايل الذي يتولّى أيضا منصب نائب المستشار خلال ندوة من تنظيم مؤسسة “بيرتلسمان” في برلين “للمرّة الثانية في خلال أربع سنوات، نواجه بقوّة تهديد صدمة جيواقتصادية”.

وأشار إلى أن “سياسات الرئيس ترامب الخاطئة” لها “أثر مباشر على جيوب المواطنين” يفاقمه تربّح “بعض الشركات” الذي يعتبر “مخزيا وغير نزيه وضدّ المبادئ الوطنية بعض الشيء”.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى إنعاش اقتصاد البلد. وهي تتباحث في سبل خفض أسعار الطاقة، وفق ما قال كلينغبايل الذي يتولّى الرئاسة المشتركة للحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وأعرب عن تأييده لاقتطاع ضرائب إضافية من الأرباح الطائلة لشركات الطاقة وفرض سقف على الأسعار.

واقترح سلسلة من التدابير لتعزيز السيادة الصناعية هي “صارمة” لكنها “ضرورية لحماية التكنولوجيات والوظائف في أوروبا”.

جبل/م ن/ع ش

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

