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وزير خارجية الصين في جولة افريقية

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أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين “بالصداقة القديمة” بين افريقيا وبلاده التي وصفها بأنها “الشريك الأكثر موثوقية” خلال زيارة قصيرة لناميبيا، المحطة الأولى من جولة افريقية.

وذكر وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في ويندهوك بحضور الرئيسة العتيدة لناميبيا نتومبو ناندي ندايتواه، التي تم انتخابها في كانون الأول/ديسمبر، أن الصين تخصص تقليديا أول زيارة لها كل عام لافريقيا.

وقال وزير الخارجية “لقد أصبح تقليدا مميزا وسمة فريدة للدبلوماسية الصينية منذ 35 عاما دون أي تغيير أو تردد”.

وأضاف “نعتز بالصداقة القديمة بين الصين وافريقيا، سواء كان خلال عصر النضال الاستثنائي لنيل الاستقلال… أو التعاون متبادل المنفعة الذي نعتمده”.

ومن المقرر أن يتوجه وانغ يي بعد ذلك إلى الكونغو قبل زيارة تشاد ونيجيريا هذا الأسبوع.

وأكد الوزير أن بكين تريد أن تظهر، من خلال احترام هذا التقليد، أن الصين “الشريك الأكثر موثوقية للدول الافريقية في سعيها لتحقيق التنمية” فضلا عن كونها “أقوى داعم لإفريقيا على الساحة الدولية”.

زار الرئيس الأميركي جو بايدن أنغولا مطلع كانون الأول/ديسمبر لإثبات طموحات واشنطن في افريقيا، لا سيما في مواجهة الصين التي تستثمر بكثافة في القارة.

وبكين أكبر شريك تجاري للقارة الافريقية مع مبادلات ثنائية بلغت 167,8 مليار دولار (151,8 مليار يورو) في النصف الأول من 2024، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وأرسلت الصين آلاف العمال والمهندسين إلى افريقيا وحصلت على امتياز الوصول إلى مواردها الطبيعية الهائلة كالنحاس والذهب والليثيوم.

وسمحت قروض البنوك العامة الصينية بتمويل تشييد العديد من مرافق البنية الأساسية الضرورية للنمو الافريقي. كما ساهمت في زيادة ديون بعض البلدان.

ستر/ليل/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية