وزير خارجية اليابان في سيول في أول زيارة من نوعها منذ ست سنوات

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يلتقي وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا الإثنين نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يول، بحسب سيول، خلال زيارة يقوم بها إلى الدولة المجاورة وسط أزمة سياسية تشهدها وقبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ أكثر من ست سنوات،على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

واشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن الوزيرين سيعقدان محادثات بعد الظهر قبل مؤتمر صحافي مشترك.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني بالرئيس المؤقت تشوي سانغ موك، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ويخوض البلدان نزاعات قضائية يتعين حلها على خلفية احتلال اليابان شبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وتأتي زيارة إيوايا قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، وتعد واشنطن حليفا رئيسيا لسيول وطوكيو.

وانتهج رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول منذ تسلمه السلطة في أيار/مايو 2022، سياسة تقارب مع اليابان، في مواجهة التهديد الكوري الشمالي.

وفي 7 كانون الثاني/يناير، أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي جديدا قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه سيساهم في ردع “جميع الخصوم” في المحيط الهادئ.

وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 كانون الأول/ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ”التمرد” واصدار مذكرة توقيف بحقه.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عن “مخاوف طوكيو الاستثنائية والجدية” بشأن الوضع.

وأمام المحكمة الدستورية العليا مهلة للبت في قرار عزل يون سوك يول حتى منتصف حزيران/يونيو، أو إعادته إلى منصبه.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الثلاثاء.

بور/ريم/دص