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وزير خارجية ايطاليا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية الإثنين

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أعلن مكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأحد أنه سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين غداة دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس حيز التنفيذ.

وجاء في بيان ان أنطونيو تاياني سيتوجه الاثنين “إلى إسرائيل وفلسطين” للقاء الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأعلن تاياني أن “دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ يوفر فرصة تاريخية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والمنطقة بأكملها”.

وأضاف “سأؤكد للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية التزام الحكومة الإيطالية بتحسين ظروف (…) المدنيين الذين عانوا بشدة”.

وتابع “ستستمر مساعداتنا الإنسانية وسيتم تعزيزها”.

ويعتزم تاياني التأكيد على “الاهتمام” الذي توليه إيطاليا “بإعادة إعمار غزة بعد الحرب”.

كما سيشارك مع ساعر في ترؤس اجتماع مع أوساط الأعمال “لعرض فرص الاستثمار بين البلدين، كجزء من مبادرات الدبلوماسية الاقتصادية”.

وشدد الوزير الإيطالي على أن “الاستثمارات التي تتم ليس فقط في إسرائيل بل في جميع أنحاء المنطقة ستساعد على استقرارها”.

ادي/ليل/ب ق

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