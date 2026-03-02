وزير خارجية قازاخستان يناقش قضايا الشرق الأوسط مع نظرائه بالمنطقة

2 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في قازاخستان إن الوزير يرمك كوشيرباييف ناقش تطورات الأحداث في إيران وسائر أنحاء الشرق الأوسط اليوم الاثنين مع نظرائه من وسط آسيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للوزارة أن المشاركين في المناقشات، التي كانت غير عادية كونها شملت معظم دول المنطقة في آن واحد، دعوا إلى تسوية من خلال التفاوض للاضطرابات في إيران ومحيطها.

وأكد الوزراء، حسب البيان “أهمية خفض حدة التوتر والالتزام بالقانون الدولي وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف البيان أن وزير خارجية قازاخستان التقى بنظرائه من قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى أذربيجان.

وقدم الوزير الشكر لتركمانستان وأذربيجان لتسهيلهما عمليات الإجلاء من إيران، وقال إن الدول المعنية مستعدة للتنسيق بشأن المزيد من عمليات الإجلاء، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

