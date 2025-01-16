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وزير خارجية مصر يعرض مساهمة القاهرة في إعادة إعمار السودان بعد وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس إن الوزير بدر عبد العاطي التقى مع مجموعة من الوزراء السودانيين في بورتسودان وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما في ذلك مسألة إعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضافت الوزارة في بيان أن عبد العاطي اجتمع يوم الأربعاء مع وزراء الخارجية والصحة والنقل والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

وجاء في البيان أن الجانبين عبرا عن تطلعهما “لانعقاد الملتقى الثاني لرجال الأعمال في السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين”.

وقال البيان “تناول السيد وزير الخارجية مع السادة الوزراء السودانيين مسألة إعادة الإعمار في السودان في مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار في البلاد”.

وأضاف “استعرض الوزير عبد العاطي الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات، والخبرة التي أصبحت تتمتع بها، والمشروعات التنموية العديدة التي قامت بتدشينها في أفريقيا في مجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية” مؤكدا على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محوري في دعم السودان وتطلعاته التنموية.

واندلع الصراع في السودان في أبريل نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير مما أدى لنزوح الملايين وتسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بالعالم.

وحقق الجيش تقدما ملموسا خلال الأيام القليلة الماضية باستعادته السيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة مما يحتمل أن يشكل نقطة تحول في الصراع الدائر منذ ما يقرب من عامين.

وكان عبد العاطي قد اجتمع مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يوم الأربعاء في بورتسودان وناقش معه جهود دعم الاستقرار في السودان واستئناف نشاطه في الاتحاد الأفريقي.

وتعد هذه ثاني زيارة لوزير الخارجية المصري إلى السودان منذ بدء الأزمة هناك بعد زيارته السابقة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.

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