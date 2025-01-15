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وساطة إماراتية تفضي إلى تبادل 50 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت دولة الإمارات الأربعاء عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل 50 أسير حرب بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن بيان لوزارة الخارجية أن عملية التبادل “شملت 25 أسيرا من الجانب الأوكراني و25 أسيرا من الجانب الروسي بمجموع 50 أسيرا”.

وأضافت أن العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات وصل إلى 2583 أسيرا.

ونوّهت الوزارة إلى أن عدد الوساطات الإماراتية التي تمت منذ بداية العام الماضي بلغ 11 وساطة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.

بور/ود/ود

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