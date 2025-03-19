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وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 350 أسيرا

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أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 175 أسيرا من الجانب الأوكراني و175 أسيرا من الجانب الروسي.

وأفادت الخارجية الإماراتية بأنه “مع نجاح هذه الوساطة فقد بلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 13 وساطة”، لافتة إلى وصول “العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3233 أسيرا”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 372 جنديا في عملية ضمنتها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت في بيان إنها تسلّمت 175 جنديا روسيّا مقابل تسليم 175 أسير حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى 22 آخرين مصابين بجروح خطرة، “كبادرة حسن نية”، أي ما مجموعه 372 شخصا.

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن هذه واحدة من “أكبر عمليات التبادل” التي نظمها البلدان منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

بور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية