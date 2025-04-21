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وصول أول طائرة للخطوط السورية إلى دبي

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وصلت  إلى مطار دبي الدولي الأحد أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية آتية من مطار دمشق الدولي، إيذاناً بعودة الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن هذه الرحلة ستتبع بجدول منتظم على مدار الأسبوع، مع خطط لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة، بحسب الوكالة الإماراتية.

وأشارت الشركة السورية إلى أنها “ستُسير أربع رحلات أسبوعية من دمشق إلى دبي أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، والخميس، على أن يتم رفع وتيرتها قريباً لتصبح رحلة يومية نظراً للطلب المتزايد على هذا الخط”.

أما رحلات دمشق–الشارقة، فتنطلق أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، على أن تسعى المؤسسة أيضاً إلى جعلها رحلة يومية خلال المرحلة المقبلة، فيما تُسيّر رحلات دمشق-أبوظبي يومي الثلاثاء والجمعة.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن  سامح عرابي، المدير العام للخطوط الجوية السورية، قوله إن “عودة الرحلات المباشرة إلى دولة الإمارات تعكس التزام المؤسسة بإعادة ربط سوريا بأسواق السفر الإقليمية والدولية خاصة الدول التي تحتضن جاليات سورية كبيرة، مثل دولة الإمارات”.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اعلنت الاسبوع الماضي استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات وسوريا، غداة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للإمارات حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

هت

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