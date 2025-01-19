وصول الرهينات الثلاث المفرج عنهن إلى إسرائيل في اليوم الأول من الهدنة في غزة

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وصلت الرهينات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة الأحد الى إسرائيل في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، ويتوّقع أن يتم الإفراج هذا المساء عن قرابة تسعين معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، في إطار الهدنة أيضا.

وعشية دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض لبدء ولاية رئاسية جديدة، توقّف إطلاق النار الساعة 9,15 بتوقيت غرينتش في قطاع غزة بعد حوالى ثلاث ساعات من الموعد المحدد بسبب تأخّر حماس في تسليم قائمة بأسماء الرهينات الثلاث ورفض إسرائيل الالتزام بوقف النار قبل الحصول عليها.

ولم يبلّغ منذ ذلك الحين عن أي خرق.

وسلّمت حركة حماس الرهينات الثلاث الى الصليب الأحمر في ساحة السرايا في حي الرمال في مدينة غزة، وسط تجمهر حشد من السكان وعناصر كتائب عز الدين القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم. وقد اضطروا إلى إطلاق النار في الهواء لحمل الناس على التراجع عن السيارة التي كانت تقل النساء الثلاثا.

ونقلت الرهينات من سيارة فان بيضاء إلى سيارة الصليب الأحمر التي أقلعت بهن وسلمتهن في وقت لاحق الى الجيش الإسرائيلي.

لاحقا، أورد الجيش أن العائدات الثلاث وصلن إلى إسرائيل والتقين عائلاتهن. ثم نقلت الى المستشفى لتلقي فحوص طبية بعد أكثر من 15 شهرا من الاحتجاز.

والرهينات الثلاث إسرائيليات، إميلي داماري التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، ورومي غونين، ودورون شتاينبرخر التي تحمل أيضا الجنسية الرومانية.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري “قلوبنا الآن مع جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية وننتظر عودتهم”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ الرهينات الثلاث “مررن بمعاناة رهيبة”، مضيفا “اختبرن الجحيم. إنهنّ يخرجن من الظلمة إلى النور، من الاعتقال إلى الحرية”.

ويحيي بدء تطبيق الاتفاق الآمال بوقف دائم للحرب في قطاع غزة، ولو أن إسرائيل أعلنت أنها تحتفظ بحق استئناف القتال.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها بالهدنة، لكنّها أكّدت أنّ ذلك “مرهون بالتزام” إسرائيل.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة مصوّرة “إننا، وكل اخواننا في فصائل المقاومة الفلسطينية، نعلن التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار والجاهزية بتنفيذ بنوده والالتزام بشروطه (…) في كل مراحل الصفقة، مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالالتزام من قبل العدو”.

وأفاد قيادي في حماس فرانس برس الأحد بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل.

– “كومة ركام” –

وبدأ آلاف النازحين العودة إلى منازلهم حتى قبل بدء تطبيق وقف إطلاق النار. واكتظت الطرق في مدن القطاع المدمّر بأعداد كبيرة من العائدين لا سيما في الشمال سيرا على الأقدام أو في عربات تجرها دواب، حاملين أمتعتهم وخيمهم، وفق ما أفاد مراسلون لفرانس برس. وكان بعضهم يرفع شارة النصر، بينما حمل آخرون العلم الفلسطيني.

في منطقة المواصي في خان يونس (جنوب)، قال محمد الربايعة النازح من رفح “الحرب دمرت مستقبلنا وحياتنا، البيوت أصبحت كومة ركام”، مضيفا “سنأخذ الخيمة معنا للعودة لموقع بيتنا في رفح وسنعيش فيها حتى إعادة بنائه”.

وعبّر محمد عبد المجيد النازح في دير البلح (وسط) عن “شعور مختلط”، وقال إنه يشعر “بفرح لأن الحرب انتهت جزئيا وتوقف شلال الدم، وبحزن على الأعداد الكبيرة من الضحايا والمآسي المتكررة التي تحتاج الى سنوات حتى نتعافى منها”.

في جباليا، في شمال القطاع الذي شهد هجوما إسرائيليا عنيفا، قال وليد ابو جياب “لم يتبق شيء”.

وبين الموعد الأساسي لبدء تنفيذ الاتفاق الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبدء العمل به، نفّذت إسرائيل ضربات على شمال قطاع غزة أوقعت ثمانية قتلى، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وبرّرت حماس التأخير في تسليم القائمة بالرهينات الثلاث ب”أسباب فنية ميدانية” واستمرار القصف.

وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة قطرية مصرية أميركية، على الإفراج في المرحلة الأولى منه الممتدة على ستة أسابيع، عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

ورحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأحد، معتبرا أنّ “المنطقة تغيّرت جوهريا”.

وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية إنّه “بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة”.

ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح بايدن لدى الإعلان عن الاتفاق قبل ثلاثة أيام. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرج عن قرابة 1900 فلسطيني في إطار المرحلى الأولى من تنفيذ الاتفاق، بينهم تسعون معتقلا سيخرجون اليوم.

وبين الرهائن الـ33 المزمع الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، الفرنسيان الإسرائيليان عوفر كالديرون وأوهاد ياحالومي.

ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم زكريا الزبيدي القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح.

– 600 شاحنة مساعدات –

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا في منشور على منصة إكس إلى أنه من “الضروري” أن يفضي إلى “رفع العراقيل الأمنية والسياسية الكبرى أمام إيصال المساعدات”.

ودخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة مكلف الأراضي الفلسطينية عبر منصة إكس.

وفق السلطات المصرية “تمّ الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا” إلى داخل غزة، بموحب الاتفاق، بينها “50 شاحنة وقود”.

وأفاد مسؤول مصري بدخول 260 شاحنة مساعدات و16 صهريج وقود إلى غزة من معبري كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة ونيتسانا الحدودي بين مصر وإسرائيل اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية الى 46913 منذ بدء الحرب قبل أكثر من خمسة عشر شهرا.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل إسرائيل، وحوّلت القطاع كتلا هائلة من الركام جرّاء حجم التدمير الذي قالت الأمم المتحدة إنه “لم يسبق له مثيل بالتاريخ الحديث”. كما نزح أكثر من مرّة معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخُطف خلاله 251 شخصا ما زال 91 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

بور/غ ر-ود/رض