وصول المبعوث الأميركي الى موسكو لاجراء محادثات بشأن اوكرانيا

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وصل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو لعرض خطة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر، بينما حذّر الكرملين من أي اتفاق “متسرع” من شأنه أن يمنح “متنفسا” للجيش الاوكراني.

ووافقت أوكرانيا على الخطة خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية الثلاثاء، فيما يسعى الرئيس الأميركي إلى وضع نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين اوكرانيا وروسيا.

وحتى قبل لقاء ويتكوف، انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي مقترح الهدنة الأميركي في أوكرانيا، معتبرا أنه لا يأخذ في الاعتبار سوى موقف كييف، ويجب مراجعته ليضمن المصالح الروسية.

وقال يوري أوشاكوف “يبدو لي أن الوثيقة متسرعة”، مضيفا “يجب العمل والتفكير وأخذ موقفنا أيضا في الاعتبار. لم يُذكر سوى النهج الأوكراني”، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء.

وتتقدم روسيا في ساحة المعركة منذ أكثر من عام، واكدت الخميس أنها دحرت القوات الأوكرانية من بلدة سودجا في منطقة كورسك الروسية.

من جهته، أعرب ترامب عن تفاؤله بأن فريقه قادر على تأمين وقف لإطلاق النار، رغم المكاسب التي حققتها موسكو في الميدان.

وقال ترامب للصحافيين الأربعاء “إذا نجحنا في جعل روسيا تتوقف، سنتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. وأعتقد أنها لن تعود إلى الحرب مجددا”.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فاعتبر الخميس أن عدم صدور رد “جاد” من موسكو على المقترح الأميركي يعني أن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان “للأسف، بعد أكثر من يوم، ما زال العالم لم يسمع أي رد جاد من روسيا على المقترحات المقدمة. يظهر ذلك مرة أخرى بأن روسيا تسعى لإطالة أمد الحرب وتأجيل السلام إلى أطول فترة ممكنة. نأمل بأن يكون الضغط كافيا لإجبار روسيا على إنهاء الحرب”.

– “متنفس” للجيش الأوكراني –

في معرض تحديد خطوطها الحمر قبل المحادثات، رفضت روسيا نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا وأشارت إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية الخميس إن أي تسوية سلمية في أوكرانيا يجب أن تضمن “مصالح” روسيا.

وصرّح يوري أوشاكوف “هذا ما نسعى إليه. تسوية سلمية تراعي المصالح المشروعة لبلدنا”، مضيفا “من المرجح أن يُقدّم الرئيس تقييمات أكثر تفصيلا وجوهرية” الخميس.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام رسمية بعد أن تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز “لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني”.

واستبعدت روسيا أيضا قبول قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا في إطار وقف إطلاق النار أو ضمان أمني طويل الأمد لكييف.

قد يتعارض ذلك مع طلب أوكرانيا من حلفائها الأوروبيين بنشر “وحدات” عسكرية على أراضيها بمجرد انتهاء الحرب لحمايتها من هجمات روسية مستقبلا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “إنه أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا أن تتمركز وحدات من جيوش دول أخرى في أوكرانيا تحت أي راية كانت”.

وأضافت “سواء كانت وحدة أجنبية أو قاعدة عسكرية.. سيعني ذلك كله مشاركة لهذه البلدان في نزاع مسلح مباشر ضد بلدنا”.

– معركة كورسك –

في الأثناء، أعلنت روسيا تحقيق تقدم سريع في منطقة كورسك الروسية التي شنت كييف هجوما عليها في آب/أغسطس وتسيطر على اراض فيها مذاك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها “حررت” سودجا وبلدتين أخريين في المنطقة الحدودية.

سودجا التي كان عدد سكانها نحو خمس آلاف شخص قبل القتال، هي أكبر مدينة احتلتها ييف بعد أن شنت هجومها المباغت على أراضي روسيا.

وكانت منطقة كورسك واحدة من أوراق المساومة القليلة بيد كييف لتبادل الأراضي مع روسيا التي احتلت خمس مساحة أوكرانيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 وبدء الغزو الشامل في شباط/فبراير 2022.

وقد تخسر أوكرانيا الآن منطقة كورسك الحدودية بالكامل، بعد أن فقدت عشرات الكيلومترات المربعة في الأيام السبعة الماضية، وفقا لمدونين عسكريين.

وألمح رئيس الأركان الأوكراني الأربعاء إلى أن بعض قواته تنسحب من المنطقة.

وزار بوتين كورسك الأربعاء لأول مرة منذ أن شنت أوكرانيا هجومها، وأعرب عن أمله في أن يتمكن جيشه من تحرير أراضي بلاده الخاضعة لسيطرة كييف.

وأحرزت موسكو تقدمها السريع في كورسك بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مؤقتا تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الأمني لأوكرانيا، رغم أن محللين ومسؤولين حذروا من الربط المباشر بين الأمرين.

وقالت واشنطن إنها استأنفت دعمها لكييف قبل المحادثات مع موسكو.

وكانت الأعمال العدائية مستمرة بين موسكو وكييف الخميس.

وقالت وزارة الدفاع إن روسيا أسقطت 77 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في حين اعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط عشرات المسيّرات التي أطلقت على مناطق متعددة.

بور/ليل/ح س