وصول بعض الطحين وأغذية الأطفال إلى سكان غزة مع تخفيف الحصار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إن الدقيق (الطحين) وغيره من المساعدات الغذائية سيبدأ في الوصول إلى بعض سكان غزة الأشد احتياجا يوم الخميس بعد أن سمحت إسرائيل بدخول بعض الشاحنات إلى القطاع، لكن الكمية لا تكفي إطلاقا لتعويض النقص الناجم عن الحصار المستمر منذ 11 أسبوعا.

وقالت إسرائيل إنها سمحت بدخول 100 شاحنة محملة أيضا بأغذية الأطفال ومعدات طبية إلى القطاع يوم الأربعاء بعدما أعلنت قبل يومين عن أول تخفيف للقيود تحت ضغط دولي متزايد.

وتجمع فتية وشبان بعد وصول إحدى الشاحنات إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الأربعاء، لكنهم تراجعوا بينما كان رجال بعضهم يحمل أسلحة يراقبون تفريغ الأكياس.

ومنعت إسرائيل في مارس آذار دخول أي إمدادات للقطاع، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالاستيلاء على المساعدات وتقديمها لمقاتليها، وهو ما تنفيه الحركة.

وذكرت الأمم المتحدة أن ربع سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، معرضون لخطر المجاعة.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة لرويترز “بعض المخابز راح تستلم طحين اليوم لتبدأ في إنتاج الخبز، والتوزيع راح يبدأ بعدها خلال اليوم”.

وذكر أنه لم يدخل القطاع إلا 90 شاحنة فقط. وأوضح “أثناء وقف إطلاق النار كان في 600 شاحنة بيدخلوا غزة كل يوم، وهذا معناه إنه الكميات الحالية هي نقطة في محيط أو فعليا لاشيء”.

وأضاف أن المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ستتولى إنتاج الخبز ويقوم موظفو البرنامج بتوزيعه، وهو نظام محكم أكثر من ذي قبل عندما كانت المخابز تبيعه مباشرة للسكان بسعر أقل.

واستطرد الشوا يقول “الفكرة هي محاولة الوصول للعائلات الأكثر احتياجا والأمس حاجة للطعام، هذه فقط البداية”.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت من إدخال شاحنة واحدة من الإمدادات الطبية لتعويض النقص بمستشفاها الميداني في رفح، لكن هناك حاجة إلى المزيد.

وأضافت المنظمة في بيان “التدفق المحدود للشاحنات غير كاف على الإطلاق. ولا يمكن تلبية كامل الاحتياجات على الأرض إلا من خلال تدفق سريع ودون عوائق ومستدام للمساعدات”.

ودافعت إسرائيل مرارا عن سيطرتها على المساعدات في غزة، مؤكدة وجود ما يكفي من الغذاء في القطاع، مع نفي الاتهامات بالتسبب في المجاعة.