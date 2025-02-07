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وصول سفينة المساعدات الإماراتية السادسة لميناء العريش تمهيدا لدخولها غزة

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وصلت سفينة المساعدات الإماراتية السادسة إلى مدينة العريش المصرية  تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات مساء الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ “السفينة انطلقت من ميناء الحمرية بإمارة دبي، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك ضمن عملية +الفارس الشهم 3+ تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وتعد السفينة الأكبر من حيث الحمولة منذ انطلاق العملية التي تتضمن نقل مساعدات بانتظام الى القطاع الفلسطيني منذ بدء تطبيق الهدنة في 19 كانون الثاني/يناير، وهي هدية من الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وتحمل السفينة على متنها 5800 طن من المواد الإنسانية، ومواد غذائية ومواد إيوائية ومستلزمات طبية.

وساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بحسب المصدر نفسه.

هت/رض

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