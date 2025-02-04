وصول عدد من القطع البحرية الإيرانية لميناء خالد بالشارقة

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وصلت إلى ميناء خالد في الشارقة 4 قطع بحرية إيرانية في زيارة للدولة تستغرق 3 أيام، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الإثنين أنّه كان في استقبال القطع البحرية الإيرانية فور دخولها المياه الإقليمية عدد من القطع البحرية للقوات البحرية والحرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى في إطار تبادل الزيارات بين الدولتين ولتحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية في المنطقة.

هت/الح