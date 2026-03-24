وصول مواطن أميركي أفرجت عنه سلطات أفغانستان إلى الإمارات تمهيدا لتسليمه إلى بلاده

أعلنت الإمارات مساء الثلاثاء وصول مواطن أميركي كان محتجزا في أفغانستان لأكثر من عام، في إطار عملية الإفراج عنه وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد ساعات من إعلان سلطات طالبان إطلاق سراحه.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “استضافة دولة الإمارات لعملية الإفراج عن مواطن أميركي كان مسجونا في أفغانستان وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين”.

وأعلنت سلطات طالبان الثلاثاء موافقتها على إطلاق سراح المواطن الأميركي دينيس كويل الذي كان محتجزا لديها لأكثر من عام، استجابة لرسالة من عائلته.

