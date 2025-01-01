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وفاة 10 وإصابة 15 في حادث سير بغرب اليمن

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عدن (رويترز) – أفادت مصادر محلية بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء جراء انقلاب شاحنة رباعية الدفع على طريق سريع في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وذكرت المصادر لرويترز أن الشاحنة المكتظة بالركاب انقلبت في منطقة “المنطاشة” بمديرية جبل رأس في الحديدة مما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الشاحنة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في انقلابها.

وأكدت المصادر أن المواطنين كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن حشدتهم جماعة الحوثي للمشاركة في حفل تخرج دفعة مجندين بمنطقة “المبرز” ضمن حملات التجنيد التي تنظمها الجماعة تحت ما تسميه

“الدفاع عن غزة وفلسطين”.

ويرى مراقبون أن هذا الحادث المروع يسلط الضوء مجددا على سلسلة حوادث مرورية دامية يشهدها اليمن، حيث يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب القيادة على طرق جبلية وعرة، فضلا عن‭ ‬سوء حالة الطرق وافتقارها لأعمال الصيانة والقيادة بسرعة زائدة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية