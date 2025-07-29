وفاة 18 مهاجرا وفقدان 50 بعد غرق قارب قبالة شرق ليبيا

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طرابلس (رويترز) – قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء نقلا عن تقارير إن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين في حادث انقلاب قارب قبالة مدينة طبرق في شرق ليبيا خلال مطلع الأسبوع.

وأضافت أنه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن.

وطبرق هي مدينة ساحلية قرب الحدود مع مصر.

وأوضح مصدر دبلوماسي من القنصلية المصرية في بنغازي، في شرق ليبيا، لرويترز عبر الهاتف أن المهاجرين مصريون.

وأضاف أنه جرى تحديد هوية 10 جثث ونقلها إلى مصر، في حين يُحتجز الناجون في منشأة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال مسؤول لخفر السواحل الليبي إن جثث المهاجرين عثر عليها في شاطئ العقيلة، الذي يبعد نحو 25 كيلومترا شرقي طبرق.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة “هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص. ولا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم”.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمود رضا مراد وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)