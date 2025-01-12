وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى وصل إلى قطر يوم الأحد لإجراء محادثات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، في إشارة محتملة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بعيد المنال حتى الآن.

ويبذل وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة جهودا متجددة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن المتبقين هناك وعددهم 98 قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال مكتب نتنياهو يوم السبت إن الوفد يضم رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ورئيس ملف احتجاز الرهائن في الجيش نيتسان ألون.

والتقى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم السبت مع نتنياهو بعد أن التقى يوم الجمعة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون منذ يوم الخميس إنه تسنى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنهم لم يوضحوا التفاصيل. ويتكتم الجانبان على التفاصيل التي يجري العمل عليها.

ومن غير الواضح كيف سيعملان على سد واحدة من أكبر الفجوات التي استمرت طوال الجولات السابقة من المحادثات، وهي مطالبة حماس بإنهاء الحرب في ظل تأكيد إسرائيل أنها لن تنهيها ما دامت الحركة تحكم غزة وتشكل تهديدا للإسرائيليين.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلو حماس حدودها في أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

أما مسؤولو الصحة الفلسطينيون، فيقولون إن أكثر من 46500 شخص قتلوا في غزة منذ ذلك الحين إلى جانب تدمير جزء كبير من القطاع الذي عصفت به أزمة إنسانية ونزح معظم سكانه.