وفد إسرائيلي يصل إلى قطر لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/القدس (رويترز) – قال أومير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدا إسرائيليا وصل إلى قطر يوم الأحد لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، فيما انسحب الجيش من محور نتساريم في قطاع غزة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال مصدر في مكتب نتنياهو إن الوفد الإسرائيلي لن يناقش حاليا سوى النواحي الفنية، وليس الأمور الأكبر التي من المفترض التوصل إلى اتفاق بشأنها، بما في ذلك إدارة غزة بعد الحرب.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي دعوة مفاجئة لنقل الفلسطينيين من غزة ونقل ملكية القطاع للولايات المتحدة التي ستعيد بنائه.

وبعد ذلك قدم مسؤولون أمريكيون إيضاحات حول بعض تعليقات ترامب قائلين إن بوسع الفلسطينيين العودة إلى غزة بمجرد تطهيرها من الذخائر غير المنفجرة وإعادة بنائها.

ومع ذلك، لاقت خطة ترامب انتقادات واسعة النطاق ووصفها البعض بأنها تصل إلى حد “التطهير العرقي”. ورحب مسؤولون إسرائيليون بالخطة.

وقال المصدر في مكتب نتنياهو إن مجلس الوزراء الأمني من المقرر أن يناقش اقتراح ترامب وكذلك المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأت في 19 يناير كانون الثاني، ستة أسابيع وتشمل إطلاق حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل إفراج إسرائيل عما يقرب من ألفي معتقل وسجين فلسطيني.

وسلمت حماس ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم السبت وسط حالة من الصدمة في إسرائيل بسبب مظهرهم الهزيل بعد إطلاق سراحهم على الهواء مباشرة. وقالت ابنة الرهينة أوهاد بن عامي “لقد استعدنا والدنا أمس. فقد الكثير من وزنه لكنه لم يفقد روحه. لقد نجا من الجحيم”.