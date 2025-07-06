وفد من حزب مؤيد للأكراد يزور أوجلان في سجنه عشية لقاء مع إردوغان

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التقى وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الأحد مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سجنه، على أن يلتقي الوفد الاثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

اضطلع حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة وأوجلان الذي يقضي عقوبة بالحبس مدى الحياة منذ العام 1999.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في 12 أيار/مايو حل نفسه، تلبية لنداء وجهه أوجلان نهاية شباط/فبراير، ووضع حد لتمرد مستمر منذ أكثر من أربعة عقود أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

وأفاد حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بأن النائبين بيرفين بولدان وميتات سنكار يرافقهما المحامي أوزغور إيرول توجّهوا الى سجن جزيرة إيمرالي قرب اسطنبول للقاء أوجلان.

وقال أعضاء الوفد في بيان إنهم عقدوا “اجتماعا مثمرا للغاية استمر ساعتين ونصفا” مع الزعيم الكردي البالغ 76 عاما.

وأضافوا أن أوجلان “قال إنه يولي أهمية كبيرة للقاء وفدنا مع الرئيس، وهو لقاء يكتسب أهمية تاريخية”.

وتابعوا أن “اللجنة التي سيتم تشكيلها في (البرلمان) التركي ستؤدي دورا رئيسيا في البحث عن السلام والحل”.

وقالوا إن “أمله وثقته وإيمانه بمساهمة هذه العملية في إرساء الديموقراطية في تركيا ككل في غاية القوة”.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع قيادة حزب المساواة وديموقراطية الشعوب صباح الاثنين، ثم يلتقي بولدان وسنكار مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش) في القصر الرئاسي.

يأتي هذا اللقاء مع تداول معلومات عن استعداد مقاتلين أكراد لتنظيم مراسم للتخلي عن أسلحتهم في كردستان العراق. ويتعين عليهم تدمير دفعة أولى من الأسلحة هناك قبل منتصف تموز/يوليو.

لكن حزب العمال الكردستاني اعتبر مؤخرا أن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد، وخصوصا لجهة تحسين ظروف اعتقال أوجلان.

من جهته، أكد إردوغان السبت أنّ جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحتهم، لافتا الى أنه سيلتقي وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب.

بغ-همو/ب ق-ود-ح س