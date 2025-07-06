وفد من حزب مؤيد للأكراد يزور أوجلان في سجنه ولقاء مرتقب الإثنين مع إردوغان

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التقى وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الأحد مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سجنه، على أن يلتقي الوفد الإثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

اضطلع حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة وأوجلان الذي يقضي عقوبة بالحبس مدى الحياة منذ العام 1999.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في 12 ايار/مايو حل نفسه، تلبية لنداء وجهه أوجلان نهاية شباط/فبراير، ووضع حد لتمرد مستمر منذ أكثر من أربعة عقود أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

وأفاد بيان لحزب المساواة وديموقراطية الشعوب بأن النائبين بيرفين بولدان وميتات سنكار يرافقهما المحامي أوزغور إيرول توجّهوا الى سجن جزيرة إيمرالي قرب اسطنبول، للقاء أوجلان.

بعد الزيارة أعلن الحزب أن بولدان وسنكار سيلتقيان الرئيس رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي الإثنين في الساعة 15,00 (12,00 ت غ)

يأتي هذا اللقاء مع تداول معلومات عن استعداد مقاتلين أكراد لتنظيم مراسم لإتلاف أسلحتهم في كردستان العراق من المرجّح أن تقام بين 10 و12 تموز/يوليو.

لكن حزب العمال الكردستاني اعتبر أخيرا أن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد، وخصوصا لجهة تحسين ظروف اعتقال اوجلان (76 عاما).

من جهته، أكد إردوغان السبت أنّ جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحتهم، لافتا الى أنه سيلتقي وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب.

بغ-همو/ب ق-ود