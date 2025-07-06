وفد من حزب مؤيد للأكراد يلتقي أوجلان في سجنه

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توجه وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الأحد الى السجن الذي يعتقل فيه مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، مع استعداد مقاتلي حزب العمال لإلقاء أسلحتهم بعد نزاع مع أنقرة استمر أربعة عقود.

وأفاد بيان لحزب المساواة وديموقراطية الشعوب بأن النائبين بيرفين بولدان وميتات سنكار يرافقهما المحامي أوزغور إيرول وصلوا الى سجن جزيرة إيمرالي قرب اسطنبول، حيث يمضي أوجلان عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ 1999.

ويأتي هذا اللقاء مع تداول معلومات عن استعداد مقاتلين أكراد لتنظيم مراسم لإتلاف أسلحتهم في كردستان العراق من المرجّح أن تقام بين 10 و12 تموز/يوليو.

لكن حزب العمال الكردستاني اعتبر أخيرا أن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد، وخصوصا لجهة تحسين ظروف اعتقال عبدالله اوجلان (76 عاما).

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أنّ جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحتهم، لافتا الى انه سيلتقي وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب الذي اضطلع بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة وأوجلان. ويتوقع أن يتم اللقاء الأسبوع المقبل.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في 12 ايار/مايو حل نفسه، تجاوبا مع نداء وجهه أوجلان نهاية شباط/فبراير.

بغ-همو/ب ق/لين