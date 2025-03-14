وفد من دروز سوريا يصل إلى إسرائيل في زيارة تاريخية

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من مصطفى أبو غنية

قرية جولس (إسرائيل) (رويترز) – عبر وفد من شيوخ الدروز في سوريا إلى إسرائيل يوم الجمعة في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 50 عاما في ما يسلط الضوء على دعم إسرائيل للطائفة مع تصاعد التوتر مع الحكومة الجديدة في دمشق.

ومن المقرر أن يزور نحو 100 من شيوخ الدروز من قرى تقع على سفح جبل الشيخ في سوريا، الذي تطل عليه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، مواقع أحدها يعتقد أنه قبر النبي شعيب، غربي طبريا بمنطقة الجليل الأسفل.

ودخل الوفد هضبة الجولان وسط هتافات الدروز بالملابس السوداء التقليدية وأغطية الرأس باللونين الأبيض والأحمر وكان بعضهم يلوحون براية الدروز بالألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأحمر والأخضر. وسافر الوفد بعد ذلك بحافلة إلى بلدة جولس في إسرائيل للقاء موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة في إسرائيل.

وعبر نزيه ركاب الذي جاء من قرية حضر، وهي إحدى قرى جبل الشيخ في سوريا، عن شعوره بالسعادة بالزيارة واجتماعه بباقي أفراد الطائفة الدرزية بينما كان يشاهد مراسم الترحيب في جولس حيث تجمع مئات لتحية الوفد ملوحين بالرايات. وأطلق البعض أعيرة نارية في الهواء من أسطح المنازل احتفالا.

والدروز أقلية عربية تمارس شعائر مستقاة أساسا من الإسلام، وينتشرون في لبنان وسوريا وإسرائيل وهضبة الجولان، ويربطهم عبر الحدود أواصر قرابة.

وفي إسرائيل، يخدم كثيرون منهم في الجيش والشرطة، بما في ذلك أثناء الحرب في غزة ووصل بعضهم إلى رتب عالية.

وكان الهدف من زيارة الجمعة أن تكون مناسبة دينية، لكن أهميتها السياسية برزت بسبب ضربات جوية إسرائيلية على ما وصفته إسرائيل بمراكز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في دمشق في يوم الخميس.

وعبر وزراء إسرائيليون عن عدم ارتياحهم العميق لحكومة الرئيس أحمد الشرع الجديدة واصفين جماعته، هيئة تحرير الشام، بأنها جهادية. وكانت هيئة تحرير الشام تابعة في السابق لتنظيم القاعدة، لكنها قطعت الروابط ونفت الصلة بالتنظيم في وقت لاحق.

وأرسلت إسرائيل، التي تطالب بدعم الدروز بعد الإطاحة بالرئيس السابق السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، شاحنات محملة بمساعدات يوم الخميس بما في ذلك النفط والدقيق والملح والسكر معظمها إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيسمح للدروز السوريين بدخول هضبة الجولان المحتلة والعمل فيها، كما قالت إسرائيل إنها ستحمي الدروز في سوريا إذا لزم الأمر.